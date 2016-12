Non ci sono i verdiniani e i nomi restano sostanzialmente gli stessi. Anzi, l’unica novità del governo Gentiloni è un cambio di deleghe: Vito De Filippo, Pd, ex presidente della Basilicata, dalla Salute passerà all’Istruzione. Il percorso inverso lo fa Davide Faraone, che dall’Istruzione passa alla Salute. In più esce come previsto e annunciato dal ministero dell’Economia l’ex vice di Padoan, Enrico Zanetti, mentre se ne va da Palazzo Chigi il sottosegretario Tommaso Nannicini che aveva sostenuto Matteo Renzi sulle questioni del lavoro e della previdenza. Fine delle differenze con il governo Renzi. Nella conferenza stampa di fine anno Gentiloni ha negato che nominare Boschi e Lotti “sia stato un autogol”. Anzi, la Boschi, attualmente sottosegretaria alla presidente del Consiglio, “è una risorsa molto utile e di grande qualità – spiega Gentiloni – e, che ci si creda o no, sono io che ho chiesto a Maria Elena Boschi di fare questo lavoro e credo possa farlo bene”.

La lista dei sottosegretari

Tra i sottosegretari alcuni manterranno la carica di viceministro (come Bubbico all’Interno o Giro agli Esteri). Altri che figurano a Palazzo Chigi in realtà continueranno ad avere deleghe specifiche nei ministeri senza portafoglio come Amici e Pizzetti (Rapporti con il Parlamento), Rughetti (Pubblica Amministrazione), Bressa (Affari regionali).

Presidenza del Consiglio Maria Teresa Amici, Gianclaudio Bressa, Sandro Gozi, Luciano Pizzetti, Angelo Rughetti

Affari esteri e cooperazione internazionale Vincenzo Amendola, Benedetto Della Vedova, Mario Giro

Interno Gianpiero Bocci, Filippo Bubbico, Domenico Manzione

Giustizia Federica Chiavaroli, Cosimo Maria Ferri, Gennaro Migliore

Difesa Gioacchino Alfano, Domenico Rossi

Economia e finanze Pier Paolo Baretta, Luigi Casero, Paola De Micheli, Enrico Morando

Sviluppo economico Teresa Bellanova, Antonio Gentile, Antonello Giacomelli, Ivan Scalfarotto

Politiche agricole, alimentari e forestali Giuseppe Castiglione, Andrea Olivero

Ambiente e tutela del territorio e del mare Barbara Degani, Silvia Velo

Infrastrutture e trasporti Umberto Del Basso De Caro, Riccardo Nencini, Simona Vicari

Lavoro e politiche sociali Franca Biondelli, Luigi Bobba, Massimo Cassano

Istruzione, università e ricerca Vito De Filippo, Angela D’Onghia, Gabriele Toccafondi

Beni e attività culturali e turismo Dorina Bianchi, Ilaria Borletti Buitoni, Antimo Cesaro

Salute Davide Faraone.