La Gran Bretagna continua a trattenere il fiato. Da prima di Natale la Regina non sta bene: il raffreddore che l’ha costretta, a 90 anni, a saltare la messa del 25 dicembre e rinviare di un giorno la partenza per Sandringham House, non è ancora passato. E la sovrana ha dovuto rinunciare anche alla tradizionale funzione di Capodanno. «È ancora convalescente», fa sapere un portavoce di Buckingham Palace.

Il consorte, Filippo Duca di Edimburgo, 95 anni, invece si è ripreso dall’influenza e ha preso parte alla funzione religiosa insieme al principe Carlo e i principi, William e Harry, oltre ad altri membri della famiglia reale. Elisabetta e Filippo hanno lasciato Londra per Sandringham, nella contea orientale del Norfolk, il 22 dicembre, con un giorno di ritardo sul previsto, e in elicottero invece che in automobile proprio perché entrambi erano ammalati. La sovrana che aveva già dovuto saltare la messa del giorno di Natale non si vede in pubblico da 12 giorni.

La forma influenzale da cui Elisabetta ancora non si è ripresa solleva preoccupazioni tra i sudditi in apprensione per i timori che il raffreddore possa avere complicanze e divenire pericoloso per una persona della sua età. La Regina è stata generalmente in buona salute negli ultimi anni, anche se ha ridotto un po’ i suoi viaggi e le apparizioni in pubblico.