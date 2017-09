Nella serata di lunedì 18 settembre è andata in onda la seconda puntata della seconda edizione del #Grande Fratello VIP. Ancora una volta il livello di ascolti si è rivelato a dir poco sorprendente, confermando e soddisfacendo ampiamente le aspettative dei vertici della trasmissione. Il reality show ha, infatti, registrato un coinvolgimento pari a 4.304.000 spettatori equivalente al 23,78% di share, battendo la fiction su Rai 1 “provaci ancora prof 7” che ha, invece, registrato 4.086.000 spettatori pari al 17,47% di share.



Il Moige in protesta contro il Grande Fratello VIP

Nonostante il grandissimo successo di questa edizione, tuttavia, c’è una fetta di pubblico che proprio non riesce a digerire ciò che il programma manda in onda

Questa porzione è per lo più caratterizzata dagli esponenti del MOIGE (Movimento Italiano Genitori), i quali non accettano assolutamente i contenuti proposti da questo reality. Nel caso specifico, a generare l’ira di questa parte di genitori italiani è stata una scena ripresa durante la diretta nel corso della quale la concorrente #cecilia rodriguez è stata ripresa durante la detersione di parti intime. La sorella della nota showgirl #Belen Rodriguez, aveva appena terminato lo svolgimento della sfida con Aida Yespica all’interno della vasca nella quale cadevano oggetti di ogni tipo, molti dei quali maleodoranti. Lo scopo del gioco era quello di riuscire ad indovinare l’entità di quegli oggetti mentre si era al buio, quindi usufruendo solo dell’olfatto e del tatto. Al termine di tale prova le due ragazze si sono, naturalmente, recate presso la doccia per potersi detergere e liberare dei cattivi odori rilasciati da alcuni di quegli oggetti.

Cecilia Rodriguez e la detersione delle parti intime

È stato proprio in questo momento che è accaduto l’impensabile. La telecamera ha, infatti, inquadrato la scena riprendendo un’immagine che ha lasciato tutti senza parole. La scena in questione ha immortalato la Rodriguez mentre si lavava proprio lì, dove non batte il sole. Ma se dallo studio non sono arrivati altro che commenti divertenti e risate, da casa la situazione è stata presa in modo un po’ diverso. Il Movimento Genitori, infatti, si è sentito indignato e offeso da quanto visto ed ha richiesto l’immediato intervento di chi di dovere. Ma la questione non è affatto finita qua, poiché il Movimento ha anche dichiarato che procederà alla denuncia all’Agicom (il garante della comunicazione). Insomma, la vicenda sembra tutt’altro che superata. Staremo a vedere come si evolverà.

blastingnews