VINCITA milionaria a Quarrata all’edicola Matteoni di piazza Risorgimento, di proprietà di Simone Vannucci. Ieri mattina un cliente, pare una donna, si è presentato nell’esercizio ed ha acquistato un gratta e vinci da dieci euro. Ha deciso di provare a vedere se aveva vinto direttamente in negozio e dopo pochi istanti ha avuto quasi uno choc. Non solo ha visto di aver comprato il biglietto giusto, ma ha dovuto riguardare bene la cifra per leggerla correttamente. Una cifra capace di cambiare la vita: due milioni di euro.

Sì, il gratta e vinci del cliente dell’edicola consentirà al fortunato vincitore di guardare al proprio futuro in modo totalmente diverso. Vannucci non ha voluto rivelare l’identità del giocatore (non ha confermato neppure che si trattasse di una donna, ma sembra sia così), ma ha subito attaccato un cartello per pubblicizzare la maxi vincita nel suo esercizio.

A Quarrata è partito subito il toto-nome per cercare di capire chi possa essere il vincitore, ‘gioco’ nel gioco che sicuramente andrà avanti a lungo alimentando, come sempre, leggende di paese. E’ il prezzo della fortuna. Ma si può anche passare oltre, per due milioni di ragioni.

La Nazione