Grave incidente sulla a14: schiantata un’auto della polizia, paura per gli agenti

Un gravissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi ed ha visto coinvolti un camion ed un’auto della Polizia di Stato, quella di un privato ed un camion.

Il fatto è accaduto tra Trani e Molfetta, in Puglia, sull’autostrada A14 al km 646 sud alle 15.40 circa del pomeriggio di oggi.

La pattuglia coinvolta è quella della Polizia Stradale. Al momento dell’impatto si trovava intenta nel delicato soccorso di un’auto in panne a lato strada.

Durante il soccorso però è sopraggiunto un camion il quale, per motivi ancora da chiarire (la dinamica è ancora al vaglio), avrebbe investito l’auto della Polizia e quella soccorsa.

Agenti soccorsi e portati in ospedale, non dovrebbero essere in pericolo di vita

*NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO