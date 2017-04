RIVE D’ARCANO (Udine) – Un violento incendio è divampato nella notte nel borgo di Rodeano, a Rive d’Arcano, in piazza. Il rogo ha completamente distrutto una casa di quelle in linea e una famiglia composta da padre, madre e figlia è rimasta ferita ed è finita in ospedale.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte di ieri, mercoledì 19 aprile, facendo accorrere sul posto i mezzi del vigili del fuoco del Comando di Udine, un mezzo da San Daniele del Friuli e due mezzi dal Distaccamento di Spilimbergo. A chiamare i pompieri è stata la stessa famiglia che vive in quell’abitazione. Moglie e marito stavano guardando la televisione al primo piano quando hanno sentito puzza di fumo. La coppia è andata immediatamente a svegliare la figlia che stava già dormendo nel suo letto.

Il marito, G.M., di 56 anni, ha tentato di contenere l’incendio da solo, con gli estintori, per far guadagnare alla moglie e alla figlia una via di fuga in mezzo al fumo. Nel farlo è rimasto gravemente ustionato al volto e alle vie respiratorie; soccorso dal personale medico del 118, giunto sul posto con due ambulanze, è stato intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine.

Per lui la prognosi è riservata. Si tratta di una persona molto conosciuta e apprezzata in Friuli: il 56enne, infatti, è un ispettore di polizia in pensione che per molti anni ha prestato servizio presso la sezione di polizia giudiziaria in Procura a Udine e che per molti anni ha svolto le funzioni di vice procuratore onorario in tribunale. Sul posto è arrivata in un secondo momento anche l’altra figlia della coppia.

La moglie e la figlia sono rimaste intossicate per aver respirato il fumo prodotto dalla combustione e sono state accolte all’ospedale di San Daniele del Friuli. Non sarebbero in pericolo di vita. La famiglia aveva ristrutturato la casa lo scorso anno, a settembre. Le cause del rogo sarebbero di natura accidentale. Per domare l’incendio i vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore (nelle foto) e sono rientrati alle 5 di oggi. Il loro tempestivo intervento in forze ha evitato che le fiamme potessero estendersi anche alle case contermini: due immobili sono rimasti comunque danneggiati.

La casa dove è scoppiato l’incendio, invece, è andata completamente distrutta ed è inagibile. A Rodeano, in piazza, anche i carabinieri della stazione di Fagagna e della stazione di Martignacco. L’abitazione non è stata posta sotto sequestro. Del fatto è stato subito informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, Claudia Danelon.

