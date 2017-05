Incidente a Montichiari: gravissima la maestra d’asilo Maria Teresa Bazzoli

E’ Maria Teresa Bazzoli la vittima del gravissimo incidente stradale avvenuto venerdì sera in via Tre Innocenti a Montichiari, provocato da Massimiliano B., un 29enne di Vighizzolo che guidava sotto effetto di alcol e cocaina. Il giovane, rimasto illeso, si trova ai domiciliari nella sua abitazione, dove attende l’udienza di convalida dell’arresto.

Maria Teresa Bazzoli, residente a Montichiari, è un’ex insegnante della materna Pascoli di 63 anni, andata in pensione da pochi mesi. Portata d’urgenza alla Poliambulanza di Brescia, è ora ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata: le sue condizioni sono gravissime, lotta tra la vita e la morte.

bresciatoday