Questo papà ha salvato una vita quando ha sentito una donna al supermercato gridare: “mi accoltella”

Per Ty Zerby quella che doveva essere una semplice visita al supermercato per comprare qualche snack si è trasformata in un vero e proprio salvataggio.

Per Ty Zerby quella che doveva essere una semplice visita al supermercato per comprare qualche snack si è trasformata in un vero e proprio salvataggio.

Questo papà del Michigan aveva appena comprato qualcosa da mangiare e stava per ritornare alla sua auto quando ha sentito uno strano rumore. Gli ci sono voluti diversi secondi prima di capire ciò che avesse sentito – una donna stava gridando.