Beppe Grillo ha annunciato un nuovo voto on line: gli iscritti potranno votare sul suo sito decidendo le sorti del Movimento 5 Stelle all’interno del parlamento europeo. Dopo Brexit, infatti, la formazione grillina abbandonerà l’alleanza con l’Ukip e dovrà entrare in un nuovo gruppo.

In realtà la votazione on line sarà solo un pro forma, perché il grande capo ha già deciso e quindi il responso popolare servirà solo a ratificare questa decisione: si abbandona Farage e si entra nell’Alde.

Ebbene sì, avete capito bene. Il Movimento 5 Stelle andrà a confluire nell’Alde, l’Alleanza dei Liberali e Democratici Europei.

Liberali e Democratici, due parole che poco si coniugano con il cosiddetto grillismo, ma non è l’unica incongruenza di questa gustosa novità: l’Alde è il gruppo in assoluto maggiormente europeista dell’intero parlamento europeo. Più ancora di Ppe e Pse.

Che ci farà quindi Beppe Grillo, con i suoi europarlamentari, all’interno del gruppo dei liberali e democratici ed europeisti dell’Alde?

Per la verità non è una novità, perché Beppe Grillo aveva già tentato un primo approccio con l’Alde nel 2014, poco prima delle ultime elezioni.

Il corteggiamento si era concluso con un nulla di fatto anche per il gran rifiuto dell’ineffabile Guy Verhofstadt, il belga grande capo dell’Alde.

Il quale però oggi ha cancellato un post sui suoi profili nei social network in cui spiegava le ragioni dell’incompatibilità tra Movimento 5 Stelle e Alde. Ragioni numerose e anche note: i grillini sono, almeno a parole, tutt’altro che favorevoli all’euro e molto critici con l’Ue, oltre che troppo “populisti” rispetto agli standard tollerati dall’Alde.

La giravolta è senza dubbio di Grillo, che si giustifica adducendo motivi tattici e strategici mentre i suoi detrattori lo accusano di “essere attaccato alla poltrona e ai soldi”. Ma lo è soprattutto di Verhofstadt, amato a livelli di culto della personalità da tanti liberali italiani anti-grillini, che in queste ore stanno senza dubbio trascorrendo dei brutti momenti.

Riccardo Ghezzi

Roma, 9/1/2016