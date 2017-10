grosso albero si “sradica” e crolla su tre auto: ferito un tassista, due donne salve per miracolo

Una persona è rimasta ferita nella caduta di un albero avvenuto questa mattina poco prima delle nove tra via delle Cinque Giornate e via Settembrini. L’alto fusto, completamente sradicato, ha travolto nella sua caduta due auto di cui un taxi in movimento. Sul posto stanno arrivando le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente del taxi dalle lamiere dell’auto che guidava e trasportato in ospedale. Sarebbero tre le auto travolte dal grosso tronco caduto e due, il taxi e una Kia, erano in movimento.

IL TASSISTA STA BENE È stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Santo Spirito per accertamenti il conducente del taxi rimasto coinvolto nel crollo dell’albero in Piazza delle Cinque Giornate a Roma. A quanto si apprende, le sue condizioni sono buone.