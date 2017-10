In azienda di Castellaneta

400 chili di droga: un arresto

In manette un 52enne che è stato bloccato dai finanzieri nel Barese: sequestrati anche 30mila euro in contanti e una macchina contasoldi

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari hanno sequestrato oltre 400 chilogrammi di hashish e circa 40 chilogrammi di marijuana per un valore sul mercato di oltre 1,5 milioni di euro. Un 52enne del Tarantino è stato arrestato: l’uono era alla guida di un furgone che procedeva a velocità sostenuta ed a luci spente sulla Strada Provinciale 65 Casamassima – Conversano ed è stato intercettato dai militari.

L’immediata ricognizione del mezzo consentiva di rinvenire alcune taniche in plastica all’interno delle quali erano occultati kg. 5 di hashish e kg. 1 di marijuana. Il conducente, M.M., veniva arrestato: le successive ed immediate perquisizioni consentivano di rinvenire all’interno di un magazzino dell’azienda agricola di proprietà dell’uomo a Castellaneta ulteriori 4 quintali di droga, 30.000 euro in contanti, una macchinetta c.d. “contasoldi” e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.