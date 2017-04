iurata spara e uccide un giostraio. Lo zio “Era un povero cane appena uscito di galera.. Lo porteremo in tribunale”

Moreno Major è lo zio di Manuel. Ha una sfilza di precedenti ma la sua carriera si è interrotta nel 2006: rimase vittima di un terribile incidente mentre stava scappando sull’auto guidata da un complice, dopo un furto.

Da allora, oggi ha 54 anni, è costretto in sedia a rotelle per le lesioni riportate alle vertebre. Ed è lui stesso a confermarlo alla Zanzara, la trasmissione di Radio 24 condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. «Se non trovi lavoro e devi mangiare – ha detto – cosa devi fare?», ha spiegato. L’intervista è stata tutta incentrata sulla notte di venerdì e sui colpi esplosi dalla guardia giurata padovana contro Manuel, dichiarato morto ieri sera alle 19 dopo giorni e giorni di foschi presagi. «Vogliamo portare la guardia giurata in tribunale, ma non deve temere ritorsioni. Non vogliamo vendicarci, vogliamo solo che la giustizia faccia il suo corso e che paghi, finendo in galera. Dice di avere paura? Forse perché ha capito di aver sbagliato».

Moreno Major si altera quando Cruciani e Parenzo definiscono Manuel un criminale. «Non faceva parte di nessuna banda – ha risposto lo zio – era un povero cane appena uscito di galera…

fonte. Gazzettino