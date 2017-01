La della Polizia di Stato ha rilevato un incidente stradale in questa via Faentina ove un 50enne con la propria autovettura aveva tamponato violentemente un’auto condotta da una giovane donna ferma al semaforo.

Entrambi i conducenti venivano soccorsi ed accompagnati in ospedale da personale sanitario per cui non era possibile sottoporli a test alcolmetrico sul posto.

Richiesto l’esame in ospedale il 50enne è risultato completamente ubriaco avendo un tasso di 2.16 g/l non riuscendo, in quelle condizioni, ad arrestare il veicolo pur in presenza del prevedibile ostacolo.

Denunciato alla Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza lo aspetta ora un lungo ritiro della patente di guida oltre alle onerose conseguenze amministrative ed assicurative.

Roma, 19 gennaio 2017