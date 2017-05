‘HA ACCOLTELLATO IL FIDANZATO, MA È TROPPO INTELLIGENTE PER IL CARCERE’

Viene definita come «uno straordinario talento». Frequenta l’università di Oxford e ha 24 anni. Ma Lavinia Woodward non è solo una studentessa che sogna di diventare cardiochirurgo. Lavinia, drogata e ubriaca, ha accoltellato il fidanzato conosciuto su Tinder. Ma per il giudice britannico che deve processarla «é troppo brillante per stare in prigione».

«Troppo brillante per il carcere»

La storia arriva da Oxford, Lavinia, che aveva conosciuto il fidanzato, studente di Cambridge su Tinder, durante una violenta lite, dopo aver assunto droga e alcol, l’ha colpito con un coltello da cucina, poi gli ho lanciato contro un pc, un bicchiere e un vaso. Tutto è avvenuto al Christ Church college, e normalmente, secondo la legge inglese, Lavinia avrebbe dovuto finire in carcere. Invece no.

Jan Pringle, il giudice che ha preso in esame il suo caso, ha rinviato la sentenza di quattro mesi e stabilito per ora che deve solo evitare di assumere droghe e non reiterare il reato. E davanti alla corte ha spiegato che questa 24enne secondo lui «Non deve finire in prigione perché ha un talento straordinario, è brillante» e il carcere potrebbe danneggiare per sempre il suo futuro. E la carriera a cui è destinata. «Credo sia completamente sbagliato impedire a questa giovane e brillante ragazza di inseguire i propri sogni e fare la professione che desidera. Sarebbe una pena troppo severa», ha spiegato.



La sentenza il 25 settembre

Nel passato di Lavinia Woodward una storia difficile, segnata dalla dipendenza dalla droga e da un abuso subito da un precedente fidanzato. La sentenza arriverà il 25 settembre. In attesa di sapere cosa sarà di lei, la 24enne si divide tra la Gran Bretagna e Milano, dove vive da qualche mese.