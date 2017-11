I tagli orizzontale alla sicurezza operati in questo ultimo decennio hanno portato allo smantellamento degli uffici di Polizia, alcuni più di altri. Tra questi c’è ad esempio la Polizia Postale, che ha subito un’ampia “riorganizzazione” già a partire dal periodo Pansa-Alfano.

Adesso queste politiche iniziano a dare i loro frutti. Negativamente.

Giunge notizia infatti che negli scorsi giorni scorsi i server di Ministreo dell’Interno, della Difesa e Palazzo Chigi, siano stati pesantemente violati e messi ko dagli hacker, probabilmente Anonymous, i quali avrebbero anche sottratto documentazione contenente informazioni riservate, dati sensibili, ordinanze della Questura e altro, diffondendole sul loro blog e quindi, consultabili e scaricabili da chiunque.

Secondo il Sap, tra le tante cose, rese pubbliche anche email relative alla visita istituzionale del Premier Gentiloni a Bologna

“Quanto accaduto è di una gravità inaudita – ha commentato il Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) Gianni Tonelli – il sistema di sicurezza dell’intero Paese è stato “bucato”. Questo dimostra ancora una volta come il piano di smantellamento della Polizia Postale stia dando i suoi frutti – e prosegue – le tanto sbandierate riorganizzazioni del Centro Nazionale per la protezione delle Infrastrutture critiche, hanno dato dimostrazione di totale incapacità”

“Il Ministro dell’Interno e il Capo della Polizia – prosegue ancora Tonelli – hanno rimosso nel giro di un giorno il responsabile nazionale della Polizia Postale, mentre stava conducendo indagini delicate, solo per non aver informato le vie gerarchiche”

“Allo stesso modo, adesso, dovrebbero adoperarsi per rimuovere sia il Direttore Centrale per le specialità, primo responsabile, sia i vari direttori, poiché questo accadimento ha dimostrato la loro incapacità nel settore. Non possono – conclude Tonelli – essere deputate per incarichi così delicati, persone che non hanno alcuna competenza in materia”.