Londra: Incendio a Grenfell Tower. Polizia: “Almeno sei morti”. Salvo un bimbo lanciato nel vuoto

Inferno di cristallo a Londra, in soli 6 minuti. Un gigantesco incendio ha avvolto la Grenfell Tower, grattacielo residenziale di 24 piani e 120 appartamenti nella zona di North Kensington. Secondo la polizia è di almeno sei morti, il bilancio ancora provvisorio della tragedia.

Non è possibile fornire al momento un numero dei dispersi, potrebbero esserci ancora persone imprigionate nell’incendio, afferma Scotland Yard. Salvo un bimbo lanciato nel vuoto dalla mamma e preso al volo da un uomo (IL VIDEO). Per ora si contano 74 feriti, ricoverati in sei ospedali. Venti sono in gravi condizioni.

Dopo le prime verifiche sull’edificio, è stato scongiurato il rischio di collasso della torre. Intanto è stato rinviato l’annuncio dell’accordo di governo.