I dottori dell’Ospedale Bufalini di Cesena hanno emesso un bollettino alle 11 sulle condizioni di Nicky Hayden. La situazione del pilota rimane invariata ed estremamente grave.

Dall’Ospedale Bufalini di Cesena, purtroppo, continuano a non arrivare buone notizie riguardo il quadro clinico generale di Nicky Hayden. Il pilota del team Honda Red Bull Superbike è ricoverato nel reparto di Rianimazione da mercoledì pomeriggio, ma continua a non dare alcun segno di miglioramento.

Questa mattina i dottori dell’ospedale di Cesena hanno emesso un bollettino sulle sue condizioni cliniche alle ore 11:15. Purtroppo questo non parla di alcun miglioramento. La situazione rimane sempre la medesima, con Nicky che è gravissimo.

“Le condizioni cliniche di Nicky Hayden sono sempre gravissime. Il quadro clinico generale resta invariato. E’ ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena in prognosi riservata”.

Nonostante le ferite devastanti subite in tutto il corpo, ma soprattutto al cervello, Nicky continua a combattere nonostante la situazione sia disperata. Ricordiamo che stando alle sue attuali condizioni Hayden non risulta operabile, un altro sintomo di quanto siano gravi le ferite riportate nello scontro con la Peugeot 206 cc all’incrocio tra Ca’ Raffaelli e via Tavoleto di mercoledì scorso.

Accanto a Nicky ci sono la mamma e il fratello maggiore, oltre ad alcuni membri del team Honda Superbike. Intanto il procuratore di Rimini Paolo Gengarelli ha aperto un fascicolo nei confronti dell’autista della Peugeot che ha investito Nicky Hayden. Il 30enne di Morciano è indagato per lesioni stradali.