L’argentino della Juventus mostra un fisico perfetto su Instagram ma in molti lo accusano di essere ricorso a un ritocchino

TORINO – Gonzalo Higuain, forma super o no? L’attaccante della Juventus ha postato dall’Argentina una foto a torso nudo mostando un fisico perfetto. Un bel modo per mettere a tacere le critiche su qualche chilo di troppo che in molti gli hanno fatto in questi mesi. Ora però su Twitter scoppia il caso “Photoshop” tanto che Higuain è diventato trendig topic sul social network.

RITOCCHINO? – Molti utenti fanno notare come il parquet dietro al Pipita nell’immagine sia deformato e che sia ricorso a Photoshop per eliminare la pancia. C’è invece chi, sempre guardando il pavimento, pensa che il ritocco riguardi solo il vecchio amico dell’argentino e chi invece lo difende a prescindere perché, pancia o non pancia, a contare sono solo i suoi gol: dieci messi a segno in Serie A nelle 17 partite fino ad oggi disputate con la maglia della Juve, tre in Champions League su cinque incontri.

Fonte: TUTTOSPORT