«Mamma, mamma, ho mal di testa» il piccolo Massimo muore a 5 anni davanti ai suoi genitori

Lutto a Rivignano, in provincia di Udine, per la morte improvvisa di un bambino di 5 anni, Massimo Gori, stroncato da una emorragia cerebrale causata da un aneurisma. Il piccolo stava bene fino a sabato scorso.

Poi, nella notte, il malore. Massimo ha chiamato la madre Jessica dicendo che aveva un forte mal di testa e poi ha perso i sensi; è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine dove il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di ieri, lunedì 15 maggio.

I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi per aiutare altri bambini in difficoltà. Un gesto di grande generosità, in un momento di grave lutto che ha colpito l’intera comunità di Rivignano. Addolorati i suoi piccoli compagni di rugby: Massimo, infatti giocava con la OverbugLine di Codroipo. L’ultimo saluto giovedì, nel duomo di Rivignano.

Il Mattino