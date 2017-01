Recuperati i corpi di altre sette vittime: sale così a dodici il numero delle vittime della tragedia dell’Hotel Rigopiano. Nel primo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco hanno individuato ed estratto dalle macerie il corpo di una donna, che si trovava in uno stanzino vicino alla zona della cucina e del bar. La donna è stata poi identificata in Linda Salzetta, sorella del manutentore dell’albergo che si salvò perché era fuori dall’edificio al momento della tragedia, mentre si sta ancora lavorando per liberare il corpo di un’altra vittima, individuata nella giornata di domenica. Da quel che si apprende, sarebbe Faye Dame, l’immigrato senegalese al lavoro all’hotel Rigopiano quando è stato travolto dalla valanga.

In serata altri due corpi, l’ottavo e il nono, sono stati tirati fuori. Uno appartiene ad un uomo, mentre nella notte i corpi recuperati sono tre. I soccorritori sperano ancora di trovare in vita qualcuno in qualche ‘sacca d’aria’. Luca Cari, portavoce dei Vigili del fuoco, a SkyTg24 ha fatto sapere: “La nostra ipotesi operativa è che la slavina possa non aver raggiunto e saturato tutti i locali, che ci sia un cuore della struttura non raggiunto. Se poi lì dentro possano esserci condizioni di vita, questo naturalmente non lo sappiamo. Siamo molto concentrati su questo obiettivo”.