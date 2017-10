Carabinieri gli fanno una multa: lui li picchia e li manda in ospedale

SALA CONSILINA (Salerno) – Una violenta aggressione è andata in scena nel salernitano, a Sala Consilina. Un uomo di 56 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo era stato fermato durante un posto di controllo e i militari gli stavano facendo una multa per alcune violazioni del codice della strada. a quel punto il 56enne ha dato in escandescenza e ha picchiato i due carabinieri, che in seguito sono stati medicati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Polla con ferite e contusioni.