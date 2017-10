Pesaro, i ladri sono carabinieri. “Favorisca la patente”, e via i soldi

La loro strategia era inedita. Riuscivano a rubare mentre conducevano operazioni contro i furti. Due appuntati scelti dei carabinieri, di 39 e 47 anni, in servizio da anni alla stazione di Fossombrone, senza mai una nota di demerito né sbavature o ritardi nei servizi, sono stati scoperti a spillare soldi dai portafogli degli automobilisti. Lo hanno fatto con estrema destrezza almeno 10 volte, tanto che nessuno lì per lì si accorgeva di nulla. E’ successo un mese fa, ad agosto. In un giorno solo, hanno spillato 300 euro, in totale 1.700 euro.

Andava così. I due uscivano per il controllo del territorio, in particolare per ‘arpionare’ le auto dei pendolari del furto anche se poi fermavano soprattutto le casalinghe e i pensionati. Quindi: paletta distesa, «alt, prego accosti, favorisca la patente». L’automobilista eseguiva, fornendo i documenti. Dopo qualche attimo, il capopattuglia lo chiamava pregandolo di avvicinarsi alla macchina di servizio per chiarimenti. Oppure gli diceva di aprire il bagagliaio. Il conducente eseguiva, lasciando il portafogli da cui aveva preso la patente sul sedile di guida o sul cruscotto. In quel momento esatto, l’altro carabiniere infilava la testa all’interno dell’abitacolo, apriva il portafogli, prelevava banconote da 20 o da 50 e anche da 100 euro, e richiudeva. Il conducente tornava alla guida con la patente in mano, che infilava nel portafogli e ripartiva. Solo una persona, un pensionato, 70enne, ha avuto subito il sospetto ed è andato direttamente alla stazione dei carabinieri di Fossombrone a parlare col maresciallo: «Una sua pattuglia mi ha fermato. Quando sono arrivato a casa non avevo più i soldi».