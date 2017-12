Cuccioli quasi morti di freddo nel camion: arrestato camionista dalla Stradale

Sempre molto attiva la Polizia Stradale, importantissimo il ruolo che ricopre sulle strade italiane. E non solo, anche molto efficace.

Infatti, solo nell’ultima settimana, servizi che hanno visto protagonisti gli operatori di sono numerosissimi, dai rilevamenti della velocità, all’alcol test, ma anche in soccorso di quattro cuccioli e qualche automobilista maldestro.

Arrestato camionista rumeno per trasporto di animali

A tresite, grazie ad un certosino lavoro, è finito in arresto un autista di origine rumena

L’uomo era stato fermato dalla Polizia stradale di Trieste nei giorni scorsi

I poliziotti avevano trovato sul suo camion telonato una gabbia con quattro cuccioli di pastore tedesco in fin di vita per le gravi condizioni igienico-sanitarie in cui stavano viaggiando.

I cani erano senza acqua né cibo, circondati dai loro escrementi.

Appena individuati è stato fatto intervenire il veterinario che dopo le prime cure ha portato i cuccioli in una struttura protetta dove verranno accuditi fino alla loro guarigione e riabilitazione completa.