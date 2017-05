I quattro bambini sono pronti per cantare, la loro versione di “Hallelujah” è meravigliosa

Di recente abbiamo sentito molte versioni della fantastica canzone di Leonard Cohen, “Hallelujah”. Vi abbiamo già proposto la versione a cappella dei Pentatonix e quella di Bon Jovi. Sono meravigliose, anche se molto diverse tra di loro, ma rappresentano entrambe un bellissimo omaggio alla canzone originale.

La versione che vi presentiamo oggi è davvero speciale, l’adorerete! Questa volta “Hallelujah” è interpretata da un gruppo di bambini che si sono esibiti a The Voice of Russia.

The Voice è un programma di grande successo in tutto il mondo. I cantanti salgono sul palco e si esibiscono senza essere visti dai giudici. Sono delle vere e proprie “blind audition” in cui contano solo la voce e l’interpretazione.

Il programma TV è famoso in decine di paesi – tutti vogliono sapere se e quando i giudici si gireranno. Anche The Voice Kids, dedicato ai bambini, è davvero impressionante.

Nel video qui a seguire, vedrete quattro bambini che partecipano alle audizioni di The Voice Kids 2016, in Russia. Salgono sul palco e i giudici non possono vederli.

In seguito iniziano la loro interpretazione di Hallelujah in russo. Anche se non capiamo le parole, non importa, perché la magia funziona alla perfezione e l’emozione è ugualmente presente. Questi quattro bambini hanno un grandissimo talento!

Guardate il video per scoprire la loro bellissima interpretazione. Questi bambini sono molto giovani ma le loro voci sono divine. È un bellissimo omaggio alla versione originale della canzone, complimenti!