TORINO, 1527 FERITI NELLA CALCA. TRE GRAVI, ANCHE UN BIMBO DI 7 ANNI. TIFOSA: “TERRORISTI COLPISCONO ANCHE QUANDO NON CI SONO”

(leggo) Sono state 1.527 di cui 1142 a Torino e le restanti negli ospedali limitrofi, le persone medicalizzare ieri sera dopo i fatti accaduti in piazza San Carlo durante la proiezione su maxischermo dell’incontro Juventus-Real Madrid, dove la folla «presa dal panico e dalla psicosi da attentato terroristico, causati da eventi in corso di accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria», ha lasciato precipitosamente la piazza con danni causati dalla calca.

Lo precisa una nota congiunta al termine della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato questa mattina dal prefetto, Renato Saccone, a cui hanno partecipato la sindaca, Chiara Appendino e i vertici delle Forze dell’Ordine. – GUARDA IL VIDEO

Vergogna Torino, sciacalli in azione dopo il falso attentato: “Hanno rubato tutto”

TRE FERITI GRAVI A destare maggiori preoccupazioni sono le condizioni di salute di tre persone in codice rosso fra cui un bambino ricoverato al Regina Margherita. Nel corso della riunione è stato formulato un sentito ringraziamento a quanti hanno operato nella nottata per il soccorso mentre proseguiranno le attività congiunte volte a garantire la piena fruibilità degli spazi cittadini, soprattutto in occasione dei numerosi eventi che contraddistinguono la nostra città.