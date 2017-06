I VOUCHER SONO TORNATI: LA DIFFERENZA TRA I VECCHI E I NUOVI

“La nostra battaglia non finisce qui. Ricorreremo alla Corte”. E’ quanto ha promesso il segretario generale della Cgil Susanna Camusso durante la manifestazione di protesta tenutasi sabato a Roma contro i contratti di prestazione occasionale, i nuovi ticket disegnati dal Parlamento nella manovra di correzione dei conti pubblici. Le nuove regole relative al lavoro occasionale accessorio, che vanno a colmare la lacuna lasciata dai voucher (introdotti dal Jobs Act ed eliminati nel marzo scorso), prevedono l’introduzione del libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale. Nello specifico la nuova normativa, rileva l’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), si differenzia da quella precedente per una serie di fattori, innanzitutto il campo delle ATTIVITA’ RETRIBUIBILI.

Mentre per i buoni lavoro non era prevista alcuna limitazione, per il contratto di prestazione occasionale il perimetro delle attività svolgibili viene di fatto circoscritto dalle limitazioni poste ai “Committenti delle attività”. Le Amministrazioni pubbliche possono, nel rispetto delle norme sul contenimento dei costi, utilizzare lavoro accessorio per: 1) progetti speciali a favore di categorie svantaggiate; 2) lavori di emergenza per eventi naturali improvvisi; 3) attività di solidarietà in collaborazione con enti o associazioni; 4) manifestazioni sociali, sportive, culturali, caritative. L’utilizzo deve avere natura temporanea ed eccezionale.