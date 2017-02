Fedez ancora nel mirino. Come racconta la nuova rubrica di Concita De Gregorio su Repubblica il rapper è stato protagonista di uno spiacevole episodio. Concita condivide la lettera che parla di Fedez avvistato in un centro commerciale intento a firmare autografi. “Dopo 2 ore e più di coda”, si legge, “un bambino di 10 anni ha presentato il suo diario affinchè Fedez gli facesse un autografo (tra l’altro il giorno dopo i compagni lo aspettavano col trofeo…) e l’ignobile Fedez (sono un po’ dura ma ho ancora il cuore stretto) gli ha detto che non gli avrebbe fatto l’autografo perché lui firmava solo i cd acquistati! E non glielo ha fatto, facendo piangere il bambino piuttosto disperatamente!”.

Prosegue la segnalazione: “Tra l’altro il cd lo aveva acquistato il cuginetto e lo avrebbero poi ascoltato insieme. A nulla sono valse le proteste del papà del bimbo, che è stato allontanato dalla sicurezza insieme al bimbo.. Fedez è stato irremovibile”.

Roma, 11 febbraio 2017

fonte liberoquotidiano