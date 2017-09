Oltre al danno, la beffa. Non solo lo Stato ha perso, per ben due volte, la sua battaglia per cacciare ‘Igor il russo’, il killer che non ha mai lasciato il suolo italiano nonostante il doppio decreto di espulsione e che in seguito, come noto, ha ucciso il barista di Budrio e la guardia ecologica di Portomaggiore. C’è di più. Infatti il sedicente Igor Vaclavic, che in realtà è serbo e si chiama Norbert Feher, mentre sfuggiva alle maglie della giustizia ha pure irriso le autorità italiane che cercavano (invano) di identificarlo, mettendo nero su bianco le sue prese in giro.

È tutto agli atti dell’iter finito in nulla. E, leggendo le carte, non può che aumentare la rabbia. Igor si permette infatti di scrivere di proprio pugno, nel formulario che doveva compilare e in cui gli veniva richiesto di tracciare una sua breve autobiografia, queste beffarde parole: “Non sono obbligato a rispondere! Nessuna autobiografia! Grazie! Per caso volete scrivere un libro???”. Proprio così, con tre punti interrogativi. E con una firma fasulla che richiama gli ideogrammi orientali.

Ma partiamo dal 2007. Il 12 giugno i carabinieri di Rovigo arrestano per rapina tal Igor Vaclavic, nato a Taskent, in Uzbekistan, il 21 ottobre 1976, e residente a Novosibirsk, in Russia. Fin da allora, però, l’uomo ha un alias, cioè un altro nome (che all’epoca viene ritenuto falso): Norbert Feher. È scritto nell’atto di ingresso compilato dal carcere di Rovigo. Nessuno sa che quello è il nome vero. Si scoprirà solo dieci anni dopo, quando Igor uccide per la prima volta. Torniamo al 2007: secondo i documenti Feher sarebbe nato in Ungheria, a Segedin, una cittadina al confine con la Serbia che dista un tiro di schioppo da Subotica, la vera città natale. Dunque, fin da allora, la vera identità del killer era ‘quasi’ nota. Il problema è quel quasi. Infatti l’uomo è senza documenti e dichiara una sequela di falsità che si trascina per anni.