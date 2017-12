“Igor il russo troppo pericoloso”. La Spagna gli cambia il carcere

Sorvegliato a vista da due agenti e trattenuto in una cella di sette metri quadrati. Una piccola finestra con le inferriate e nessun oggetto che, nelle sue mani, possa trasformarsi in un’arma per fare del male a se stesso o agli altri.

Biancheria del letto inclusa.

Questo fino a qualche ora fa il livello di attenzione del sistema penitenziario di Teurel nei confronti di uno dei criminali più noti del momento

Ma Igor fa paura anche in carcere, e proprio per questo è stato spostato dal penitenziario di Teruel a quello di Saragozza.

La casa circondariale in cui era ristretto da domenica, è infatti stato valutato inadeguato ad ospitare un criminale della sua pericolosità.

Il rischio evasione infatti, con un soggetto come Norbert/Igor, non era da sottovalutare. Per questa ragione è stato chiesto il trasferimento in una struttura idonea.

Il carcere di Teruel, normalmente gestisce detenuti per reati di secondo e terzo grado, la cui pericolosità è tutto sommato lieve.

il carcere di Teruel ne ha quindi sollecitato il trasferimento poiché non in grado di gestire la pericolosità di un killer simile.

Igor, stando a quanto riportato dal quotidiano Heraldo de Aragon, era entrato nel carcere intorno alle 19.30 di domenica.

La prima notte, stando ad alcune fonti, l’avrebbe passata dormendo “in modo completamente normale”.

Dopo aver risposto ad alcune domande di rito è stato accompagnato in una cella di sette metri quadrati. Per garantire il massimo isolamento del serbo, l’amministrazione del carcere spagnolo ha liberato l’ala in cui si trova la sua stanza, spostando altri sei detenuti.

E questo anche se, da che ha varcato l’ingresso della cella, Norbert Feher si è mostrato tranquillo e freddo, senza ovviamente dimostrare alcun senso di colpa

Nell’interrogatorio di garanzia Norbert Feher ha ammesso gli omicidi commessi in Spagna e si è detto disponibile ad essere processato in Italia.

Rientrando, se necessario, nel Belpaese per partecipare alle udienze. Per l’estradizione il percorso è ben più lungo. E non è detto che la Spagna non lo conceda.

Intanto la procura di Bologna e quella di Ferrara stanno continuando a far pressione sui colleghi spagnoli per ottenere collaborazione alle indagini.