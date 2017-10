Miele contaminato, il 75% della produzione mondiale contiene tracce di pesticida

Miele contaminato da insetticida. Uno studio condotto in tutto il mondo ha rilevato che il 75% dei campioni di miele analizzati è contaminato da pesticidi neonicotinoidi. È quanto su legge in uno studio sulla rivista scientifica Science. Da notare, sottolineano gli autori, che le concentrazioni rilevate sono inferiori all’ammontare autorizzato dall’Unione Europea per il consumo umano. Tuttavia la situazione sembra ripercuotersi in modo più pesante sulle api.

L’uso diffuso di neonicotinoidi è stato già identificato, infatti, come un fattore chiave responsabile della «crisi delle api».

Il team di Edward A. D. Mitchell dell’University of Neuchâtel ha cercato di far luce sulla portata dell’esposizione, testando 198 campioni di miele per cinque neonicotinoidi comunemente usati: acetamiprid, clothianidin, imidacloprid, thiacloprid e thiamethoxam.