IL CALIFFATO SFIDA L’ITALIA: MINACCE ISIS A GENTILONI, RENZI E ALFANO

Nuove minacce all’Italia da parte dell’Isis. E ad essere preso di mira questa volta è il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, accusato dal Califfato per la influente presenza del nostro Paese in Libia. In un video pubblicato ieri notte su Youtube ci sono immagini che riguardano il premier e di un recente incontro con il capo del designato governo libico di transizione, Fayez al Sarraj. Il filmato prosegue poi mostrando i combattimenti nelle zone di guerra dei miliziani del Califfato, alcune immagini, come di consueto quando si tratta di video della propaganda dell’Islamic State, sono scabrose: morti ammazzati, esecuzioni, bombardamenti e le immancabili bandiere nere che alla fine di questi filmati trionfano sempre sui «crociati».

Il video è intitolato «Stato islamico – questo è ciò che abbiamo promesso ad Allah e al Suo Messaggero» e contiene molteplici minacce all’Italia, agli Stati Uniti e a tutti i Paesi che in questi anni stanno cercando di debellare il Daesh.