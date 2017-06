L’estate è sempre più vicina e in molti si riducono a tentare di perdere peso all’ultimo minuto per superare la tanto temuta prova costume. Impresa ardua, ma con questa dieta studiata dal prof. Giorgio Calabrese si possono ottenere ottimi risultati, perdendo fino a 4 kg in quattro settimane. Si tratta di un regime alimentare che stimola tiroide e pancreas, in modo da bruciare più rapidamente grassi e calorie ma senza perdere liquidi o masssa magra. Lo schema da seguire è il seguente, si tratta di una dieta da circa 1300 calorie al giorno.

Colazione: caffè/tè più 3 fette biscottate e un cucchiaio di marmellata/miele o nutella.

Spuntino: a seconda delle settimane, si può scegliere 30 gr. di prodotto da forno integrale (biscotti integrali senza zucchero o fette biscottate integrali, barrette ai cereali integrali o pane in cassetta integrale) oppure un frutto.

Pranzo: è sempre proteico. Carne o pesce. Una volta a settimana sono previste o le uova o il formaggio. In aggiunta le verdure condite con un cucchiaio di olio.

Cena: carboidrati. 60 gr di pasta integrale o riso con verdure, o minestre o legumi e un frutto.

Per finire, ecco un esempio nello specifico di come potrebbe essere una settimana di questa dieta. Buona fortuna!