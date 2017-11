Vicopisano, a sette anni dalla scomparsa del Soldato Francesco caduto in Afghanistan, la famiglia Vannozzi dona un defibrillatore alla comunità

Nella mattinata di Venerdì 25 Novembre è stato inaugurato un defibrillatore donato alla comu7nità di Vicopisano da Nilo e Lia Vannozzi in memoria del figlio Francesco, il valoroso soldato italiano che prestava servizio negli Alpino e purtroppo caduto in Afghanistan nel 2010 dopo un attentato

“il territorio comunale è quasi completamente cardioprotetto, questo, posizionato in Via Francesco Vannozzi a Cevoli, è infatti il quattordicesimo defibrillatore e ringrazio la famiglia Vannozzi, anche a nome dell’Amministrazione” ha detto il sindaco Juri Taglioli –

“A breve anche la scuola materna di Cucigliana avrà il suo defibrillatore, in modo che tutte le scuole comunali siano coperte”.

E’ poi intervenuta l’assessore Bertini “Ci sarà inoltre un corso per le scuole superiori di primo grado, a Vicopisano, il 16 dicembre. Ringrazio anch’io la famiglia Vannozzi e l’associazione Grande GIO’ onlus di Cascina che oltre ad averci donato due defibrillatori ci ha supportato e stimolato a dare sempre più attenzione alla cardioprotezione, a partire dalle scuole e dai più piccoli con la relativa formazione”

Un gran bel gesto quello dei famigliari di Francesco, caduto per il popolo Italiano.



Uno dei tanti soldati in servizio per l’Italia, caduti per il dovere, e di cui fin troppo spesso ci dimentichiamo.

Ma noi no. Per noi, la memoria è importante

Nella foto l’assessora Valentina Bertini con il sindaco Taglioli e Nilo Vannozzi