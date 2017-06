Il marito minaccia la vita della madre e abusa di lei – poi i bambini fanno quello che pochi avrebbero osato

Nel 2007, Rachel Moore ha sposato Daryl Fileds a Brisbane, in Australia. Rachel aveva già tre bambini, e insieme ne hanno avuti altri due. La loro era una famiglia molto felice, amavano trascorrere le vacanze insieme. Si amavano ed erano felici.

Ma una notte d’aprile di un anno fa, tutto è cambiato. Mentre stavano ancora dormendo, Daryl è come impazzito e ha minacciato Rachel con un fucile, ha scritto il Daily Telegraph.

Rachel era terrorizzata e ha cercato di nascondere i figli in una stanza. Poi Daryl l’ha assalita, gettandola contro il muro per poi sparare un colpo, ma per fortuna l’ha ferita ad un braccio.