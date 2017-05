CAROLYN HA 70 ANNI E UN FISICO STATUARIO:

“IL MIO SEGRETO? BASTA CON GLI ZUCCHERI”

Come mantenersi in forma dopo i 50 anni? Carolyn Hartz, blogger australiana di 70 anni, ha un segreto e prova a condividerlo con i suoi followers, come spiega la stampa straniera. La donna sembra aver ingerito una sorta di elisir dell’eterna giovinezza.

Carolyn ha un corpo statuario e un look che fa invidia a donne ben più giovani di lei: da 28 anni mangia senza zuccheri aggiunti e ha fatto del suo regime alimentare uno stile di vita.