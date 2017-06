FELTRE – La mamma ha scritto su Facebook che Patrick “è volato in cielo”: non ce l’ha fatta il 12enne feltrino trovato in strada a terra privo di sensi poco prima delle 19 di venerdì 2 giugno con un trauma cranico-facciale e ricoverato d’urgenza all’ospedale di Treviso, dove è in corso la procedura pre-morte.

Il bambino, Patrick Facen, secondo i primi rilievi, era stato vittima di una caduta accidentale dalla bicicletta. Il 12enne stava transitando nella piccola frazione del Feltrino con la sua bici. Una strada non molto trafficata, con poche case, dove abita la famiglia. Un pomeriggio di festa e il giretto sulla sua due ruote finito in tragedia. L’ipotesi è che il ragazzino sia scivolato sbattendo la testa e perdendo così i sensi.

Messaggero