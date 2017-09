C’è persino un disegno di legge depositato in agosto che attende di essere esaminato, il 4623. Prevede senza tanti giri di parole «l’introduzione di un’imposta sui grandi patrimoni»

È firmato dal deputato Roberto Capelli di Democrazia solidale – Centro democratico (il gruppo di Bruno Tabacci). Ma non è questa proposta che deve preoccupare i proprietari di casa e gli intestatari di conti in banca. Se arriverà una patrimoniale (tassa ricorrente calcolata non sul reddito, ma sulle proprietà mobiliari e immobiliari dei contribuenti) non sarà per via parlamentare. Magari la rifileranno in versione mascherata, come è successo con Imu e Tasi, a suo tempo presentate come imposte di scopo e smascherate da Confedilizia per quello che sono. Una patrimoniale da 22 miliardi all’anno.

Oppure sarà il risultato di un compromesso del governo (presente o futuro) con chi chiede da tempo di spremere fino all’ultimo le ricchezze private degli italiani per finanziare la spesa corrente.

Un cavallo di battaglia per la Cgil. L’ultima versione auspicata dalla confederazione di Susanna Camusso è una tassa progressiva per i patrimoni complessivi che superano i 350 mila euro. Gettito previsto, 10 miliardi di euro all’anno. La precedente versione proposta dallo stesso sindacato prevedeva un aliquota dell’1% per i patrimoni sopra gli 800 mila euro con una franchigia di 1.000 euro. Con due case e investimenti per un valore complessivo di un milione di euro la tassa annuale sarebbe di 9.000 euro. Da aggiungere a quelle già in vigore. Persino la più moderata Cisl di Annamaria Furlan due anni fa chiese di finanziare un bonus di mille euro per i contribuenti con una tassazione delle ricchezze oltre 500 mila euro e aliquota massima oltre il milione, escludendo la prima casa.