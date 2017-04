Tutti ma proprio tutti facevano il tifo per il piccolo Achille, il bimbo di 3 anni, figlio del calciatore Stefano Favret, centrocampista e capitano del San Donà.

Ma il suo cuoricino non batte più: il piccolo, affetto da 2016 da una rara malattia, è spirato in serata all’ospedale di Trieste. Da una settimana il bambino era ricoverato nel nosocomio triestino per essere sottoposto a terapie specifiche. Ma nella notte tra sabato 22 e domenica 23 aprile si era aggravato, rimanendo attaccato alla vita solo grazie alle apparecchiature mediche. Il giocatore e la compagna Sara Da Re, sono stati sempre accanto al loro unico figlio.

La notizia ha sconvolto le comunità del Sandonatese e de Portogruaro, dove risiede la famiglia Favret, ma anche a Conegliano la città di cui papà Stefano è originario.

