Scappa a piedi dalla Polizia, ma l’agente è un ex campione olimpico, arrestato

“Una macchina sportiva con un’andatura piuttosto veloce e senza seguire una direzione lineare ha indotto due poliziotti della Stradale di Pisa ad operare un controllo.

Non appena però i poliziotti si sono avvicinati, la vettura ha accelerato cercando di allontanarsi”.

A raccontare l’episodio è “Agente Lisa” sul proprio profilo social, ovvero quello ufficiale della Polizia di Stato.

“Poi all’improvviso si è fermata e l’uomo a bordo è scappato addentrandosi nei vicini campi evidentemente per far perdere le sue tracce”

e ancora “Non aveva fatto i conti con il fatto che uno dei due poliziotti, Luca, è un ex campione olimpico ancora sempre in allenamento e quindi in grado di correrre veloce.

Dopo un inseguimento di circa un chilometro tra i campi fangosi l’uomo è stato bloccato”

L’uomo fermato dall’atleta era uno spacciatore e probabilmente non avrebbe mai creduto possibile di avere alle calcagna un vero atleta e per lui la corsa è finita male.

È stato arrestato perché aveva della droga che sul mercato gli avrebbe fruttato quasi 4 mila euro

“Per lui – conclude il post – la corsa è finita, per Luca è stato solo un allenamento in più”.