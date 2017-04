L’aereo è il mezzo di trasporto più sicuro. Nel 2016, per il settimo anno di fila, non ci sono stati morti per incidenti aerei in Usa. Gli esperti stimano che la probabilità di morire in un incidente aereo è una su milioni.

Ma i viaggiatori più curiosi potrebbero comunque domandarsi quale sia il posto più sicuro sull’aereo in caso di un improbabile incidente. La risposta non è univoca, dipende dal tipo di caduta.

“Ciascun incidente è unico” spiega Alison Duquette, portavoce della Federal Aviation Administration. L’impatto potrebbe dipendere da una perdita di quota, dall’atterraggio in acqua o da uno schianto in pista. Di conseguenza “non esiste un sedile più sicuro” aggiunge Alison Duquette.

La National Transportation Safety Board non ha statistiche riguardanti il posto più sicuro e non ha mai fatto studi di questo tipo, come spiega ad HuffPost un rappresentante dell’agenzia che indaga sugli incidenti in volo.

Ma due dei maggiori organi di stampa lo hanno fatto. Nel 2007 Popular Mechanics ha analizzato i dati riferiti agli incidenti aerei negli States dal 1971. A che conclusione sono giunti?