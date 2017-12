Gregorio Del Boca, 61 anni, primario di Ginecologia del San Leopoldo Mandic di Merate sospeso 2 mesi senza stipendio

Gregorio Del Boca, 61 anni, primario di Ginecologia del San Leopoldo Mandic di Merate, in provincia di Lecco, lavora anche di sabato.

Del Boca lavora molto, ma dopo anni di instancabile servizio non lo fa per guadagnare di più, ma si mette e a disposizione della lunghissima lista di pazienti, in modo da evitare attese lunghissime.

E allora Del Boca sfrutta le stanze vuote dell’ospedale o fa operazioni ritenute non urgenti così da ridurre le lunghe attese. Non proprio ortodosso direbbe qualcuno

O al contrario, meriterebbe un plauso secondo altri

Questo infatti penseranno i cittadini, dal momeno che per lui, avviando una petizione, sono riusciti a raccogliere ben 500 firme.

E invece il nostro paese ci ha abituato alle assurdità. Allora succede che su Del Boca si è riversa una vera e propria bufera.

“Alcuni colleghi e sindacalisti lo hanno segnalato ai responsabili della sanità locale e hanno presentato pure una denuncia in procura per utilizzo improprio di sale operatorie e delle equipe” racconta il Giornale.

Ma non solo “I vertici dell’ospedale, come scrive il Giorno, gli hanno comminato una sanzione disciplinare severa: 60 giorni di sospensione senza stipendio. Due mesi a casa.”

Per ora Del Boca apprendiamo essere ancora al suo posto perché la sanzione è stata sospesa in attesa del ricorso presentato dal primario.

“Noi medici dobbiamo riappropriarci del giuramento di Ippocrate – ha detto il medico al Giorno – Con i miei collaboratori ho ricevuto attestati di sostegno personale,

ma soprattutto di sostegno alla medicina che incarniamo, che non è quella delle regole e dei protocolli e basta, ma è quella basata sul rapporto di fiducia tra il medico e il paziente”

Diversa invece la posizione di Stefano Manfredi, direttore generale dell’Asst di Lecco: “A fronte di segnalazioni specifiche abbiamo l’ obbligo di verificare. Non si accorciano le liste d’ attesa come ha fatto lui e soprattutto non con iniziative del singolo, ma con procedure condivise da tutti”.