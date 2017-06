L’Unione europea vista come un condominio. Da una parte del litigioso consesso gli inquilini – dalla casalinga di Voghera a Monsieur Dupont passando per Herr Müller -, dall’altro gli amministratori, intesi non solo come i rispettivi Gentiloni, Macron e Merkel bensì in senso ampio come le élite sociali e culturali di ogni paese.

Fra dicembre 2016 e febbraio 2017, i think-tank britannico «Chatham House» ha intervistato circa 10mila «inquilini» e 1.800 «amministratori» in dieci paesi europei misurando la distanza fra i due gruppi. Il quadro che ne esce è quello di un continente strabico e fratturato. Le spaccature fra i diversi piani del palazzo riguardano solidarietà europea, democrazia, identità e integrazione.

Così le esperienze dei comuni mortali e delle cosiddette élite (politici, imprenditori, società civile e bontà degli analisti pure i giornalisti) sono molto diverse, con i primi più pessimisti delle seconde. Un esempio: fra le élite il 71 per cento ritiene di aver tratto vantaggio dall’esistenza dell’Unione continentale, per gli altri la percentuale scende al 34, e anzi, il 54 per cento del gruppo più ampio ritiene che nel proprio paese si stesse meglio 20 anni fa.