Il tempo per indossare la divisa va retribuito, riconosciuti gli arretrati

Chi ha l’obbligo di lavorare indossando una divisa o una tuta ha diritto a vedersi pagato anche il tempo necessario per cambiarsi. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari, che ha condannato la locale Asl a pagare 165mila euro di arretrati a 13 dipendenti protagonisti di quella che il sindacato Usppi definisce «una causa pilota». E, se questo principio dovesse prendere piede, potrebbe riguardare anche tante altre categorie. A partire dalle forze dell’ordine, nel cui ambito talvolta si instaurano prassi a prima vista discutibili proprio per compensare gli agenti per il tempo in più che è necessario a indossare e togliere la divisa.

Il principio stabilito dal Tribunale di Bari è che il cosiddetto tempo tuta rientra nell’orario di lavoro e quindi va retribuito. Così l’Asl è stata condannata a pagare (oltre alle spese processuali) il salario equivalente a 20 minuti di lavoro, cioè i 10 prima del turno di servizio ritenuti necessari per indossare l’abbigliamento da lavoro e altri 10 dopo il turno per toglierlo. Il tutto per ogni giorno di servizio effettivo dal 1995 ad oggi.