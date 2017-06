Il trucco dei volantini: ecco la tecnica dei rom per entrare e rubare in casa

FAGAGNA (Udine) – Nel maggio scorso i carabinieri della stazione di Fagagna avevano denunciato per truffa in concorso una coppia 21enne di etnia rom, residente in zona, che, dopo aver preventivato con una vittima anziana un servizio di manutenzione di un’area verde privata, si erano fatti anticipare la somma di 500 euro senza eseguire i lavori pattuiti.

L’ulteriore sviluppo delle attività ha portato a rinvenire i volantini utilizzati per le truffe (nelle foto) che sono stati posti sotto sequestro. Attenzione quindi nel caso li troviate nelle vostre buche delle lettere o appesi al muro.

Gazzettino