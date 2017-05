IL TRUCCO PER RECUPERARE LE FOTO CANCELLATE PER SBAGLIO DA TELEFONO E SCHEDA MEMORIA

Hai cancellato per errore le tue foto dalla scheda di memoria? C’è un trucco per recuperarle

Molte persone, a volte, per sbaglio cancellano foto riposte in dispositivi digitali mobili come le moderne SD: la procedura da seguire per il recuperare delle foto cancellate è semplice anche se non si è esperti di informatica.

Il meccanismo si basa sul fatto che nel momento in cui un elemento viene cancellato da un archivio digitale, si crea semplicemente del nuovo spazio a disposizione per l’immissione di altri elementi.

Ecco come procedere: si può impiegare semplicemente il proprio computer, a prescindere dal sistema operativo di cui è dotato: MacOSX, Windows o Linux cambia poco, perché quello che conta è SCARICARE un programma che, essendo multipiattaforma, è in grado di adattarsi a qualunque realtà.

Si tratta di PhotoREC, ed è un software gratuito che può essere installato nel giro di pochi secondi: dopo che è stato lanciato, è sufficiente seguire le istruzioni riportate per riuscire a individuare il tipo di formattazione della scheda, così da essere in grado di recuperare quel che era stato cancellato. Per farlo, bisogna fare clic su File Formats e poi selezionare il formato – Raw, Png o Jpg -; quindi, si seleziona Browse e si clicca sulla cartella in cui dovranno essere copiati i file cancellati.

Nel caso in cui si abbia a che fare con una microSD presente in un tablet o in uno smartphone che usano il sistema operativo Android, non bisogna fare altro che scaricare un’app – anche in questo caso gratuita – denominataDiskDigger, disponibile nel market Google Play.