Dopo aver trascorso una serata con gli amici, Ilaria Dilillo rientrava a casa, a Salerno, in scooter. Nei pressi dell’uscita autostradale di Montecorvino Pugliano, la 48enne è stata travolta da un uomo di Roma, che guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’incidente è avvenuto alle due della scorsa notte. Ilaria è caduta sull’asfalto ed è morta dopo pochi minuti di agonia.

Il suo scooterone è stato ritrovato a 200 metri di distanza dall’impatto con l’Audi A3. Gli agenti della polizia stradale di Eboli hanno arrestato il 32enne di Roma risultato positivo ai test anti droga. L’uomo è in carcere con l’accusa di omicidio stradale aggravato.

La salma di Ilaria Dilillo è stata ricomposta e condotta all’obitorio di Battipaglia. Il medico legale, Giovanni Zotti, ha effettuato l’esame esterno. La salma è stata poi affidata a un’agenzia funebre per la cerimonia funebre. L’indagine è pressochè conclusa. Ilaria viveva in centro, a Salerno, in compagnia del padre.

Lavorava presso uno studio legale. Il 2 luglio avrebbe compiuto 49 anni. Ma lungo la sua strada ha incrociato un uomo lanciato a razzo che ha spazzato via i sogni della scooterista salernitana.

Leggo