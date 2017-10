Livorno, il medico le dà della “malata immaginaria” ma ha un tumore: risarcita con 50mila euro

Dopo 18 anni di dura battaglia legale, la Corte dʼAppello di Firenze ha dato ragione alla donna: le spettano 50mila euro

“Lei è ipocondriaca”, le diceva il suo medico di base, ma in realtà aveva un tumore. E’ la storia di Roberta (nome di fantasia), un’impiegata di Livorno. Si era accorta da sola che qualcosa alla tiroide non andava, ma il dottore non le ha dato retta. Invece, aveva un cancro. Un carcinoma midollare che avrebbe potuto essere diagnosticato quattro anni prima e forse sconfitto se solo Roberta fosse stata ascoltata. La donna ha fatto causa civile e, dopo 18 anni di battaglia legale, ha vinto: avrà un risarcimento di 50mila euro. Lo riporta Il Tirreno.

La storia – “Era un momento particolare della mia vita. Mi ero da poco lasciata con il fidanzato dopo una lunga storia importante. E succede spesso che in certi periodi, in cui una persona è visibilmente giù, tutto quello che le capita venga attribuito alla sfera psicologica. La prima volta, nel 1993, andai dal medico perché, toccandomi, per caso avevo sentito una pallina sul collo, lato sinistro – ha raccontato la donna – Lui disse che non era niente. E aggiunse che essendo io molto magra, era normale che le ghiandole si notassero di più. Avevo 25-26 anni”. Ma la pallina continuava a ingrossarsi. E quando la donna andava dal medico per dirglielo lui le dava dell’”ipocondriaca” o della “malata immaginaria”. “Io sapevo che non era così – ha proseguito – Non sentirmi creduta mi faceva stare male, anche perché persino i miei erano scettici”. Nel 1995, però, la famosa pallina ha iniziato a fare male.