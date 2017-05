Ogni tanto internet si improvvisa enigmista e arrivano dal web quesiti amatoriali da porre all’attenzione degli utenti. L’intrattenimento più in voga è quello dell’illusione ottica: foto con protagonisti persone normali, che lasciano intendere una cosa per un’altra, lanciando la sfida a chi osserva di comprendere il “come”.

Alcuni scatti sono attentamente orchestrati nella loro composizione, altri nascono per caso, senza una precisa volontà da parte di chi stava in posa. Non è dato sapere a quale delle due categorie appartenga l’ultima immagine entrata a far parte di questo particolare gioco.

Su Imgur un utente ha postato una foto pescata dal suo album delle vacanze. Si trovava su una barca in compagnia della ragazza. Uno scatto apparentemente normale: cosa giustifica allora il fatto che abbia ottenuto oltre un milione e mezzo di visualizzazioni?