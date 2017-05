Un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di martedì mattina ha causato il grave ferimento di una donna e mandato il tilt la circolazione stradale sulla strada statale 16 Adriatica. I vigili del fuoco hanno impiegato circa mezz’ora per estrarla dalle lamiere contorte dell’abitacolo

Ravenna – Un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di martedì mattina ha causato il grave ferimento di una donna e mandato in tilt la circolazione stradale sulla strada statale 16 Adriatica, sotto una forte pioggia battente. E’ tutto successo intorno alle 7,45 nel tratto della nuova variante di Savio, per l’esattezza al chilometro 165 della Statale.

Nello schianto di un’auto contro un camion è rimasta gravemente ferita una donna di 50 anni, portata in condizioni disperate all’ospedale Bufalini di Cesena. I vigili del fuoco hanno impiegato circa mezz’ora per estrarla dalle lamiere contorte dell’abitacolo.

La donna, residente a Cesenatico, a bordo della sua auto, una Chevrolet Kalos, nei pressi dello svincolo di Savio-Lido di Classe, mentre andava in direzione Ravenna si è schiantata contro un camion frigo che veniva in direzione opposta, guidato da un 40 enne calabrese residente a Reggio Emilia.

Sul posto si è portato anche l’elicottero del 118 che, però, a causa delle avverse condizioni meteo, dopo aver scaricato il personale di soccorso ha stazionato in un punto sicuro in quanto non era possibile ripartire per raggiungere la base. La donna ferita è stata quindi portata in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, con l’ambulanza del 118.

