Brucia e uccide l’uomo che ha violentato sua figlia: ora la donna potrebbe uscire dal carcere

Ma adesso, dopo anni di lotte e mobilitazioni la donna potrebbe essere liberata

La protagonista è Maria del Carmen Garcia che – secondo quanto riporta l’HuffingtonPost – oltre dieci anni fa, nell’anno 2005 uccise l’uomo che aveva stuprato la figlia 13enne e poi gli diede fuoco.

Oggi dopo anni di mobilitazione per chiedere la sua liberazione, la donna potrebbe tornare in libertà

Andiamo con ordine. Il fatto risale il 1998, dove ad Alicante, in Spagna, la signora aveva mandato la figlia a comprare quando venne avvicinata e violentata sotto la minaccia di un coltello dal vicino di casa, Antonio Cosme, un muratore di 62 anni

Riuscitasi a liberare con la promessa di non raccontare nulla a nessuno, la giovane confessò invece l’accaduto alla mamma, le due decisero quindi di denunciarlo alla Polizia

Due anni dopo il violentatore viene condannato a dieci anni di carcere e 18mila euro di risarcimento

Purtroppo però la giustizia in questo caso non è riuscita a chiudere quella ferita aperta.

Poco dopo, il marito della donna e padre della giovane si ammala di cancro e perde la vita. Le due cose associate, portano Veronica, la giovane vittima, a perdere la propria stabilità mentale rendendo obbligatorio un ricovero in un centro locale di igiene mentale

Ma non finisce qui. Cinque anni dopo, la mamma della giovane vittima si ritrova inaspettatamente faccia a faccia con il Cosme uscito grazie ad un permesso premio.

“Buongiorno signora, come sta sua figlia?“, sfottendo la donna

Quell’incontro sconvolgente decreterà la fine dell’uomo.

Il resto è storia.

Poche ore più tardi la donna riesce a scoprire dove si trova il muratore e lo raggiunge. “Ti ricordi di me?”, ha urlato allindirizzo dell’uomo, prima di buttargli addosso diversi litri di benzina per poi dargli fuoco con un fiammifero

“Ora non mi dimenticherai più”. L’uomo muore 10 giorni dopo in seguito ad atroci sofferenze, mentre Maria finisce immediatamente in carcere

“Sebbene da un punto di vista morale possiamo capire che cosa abbiano passato l’imputato e la sua famiglia, tuttavia, dal punto di vista del legale, tali comportamenti devono essere debitamente puniti e rimproverati”, dichiarò il tribunale condannandola a nove anni e mezzo di prigione.

La Corte Suprema ha declassato la sentenza a cinque anni e mezzo di carcere, poiché “il suo disturbo mentale ha inciso nella commissione dei fatti“. Nel 2013 Maria è entrata in prigione per scontare la pena, anche se lei ripete spesso che la sua “condanna è iniziata con quella violenza”.

Ben 23 associazioni, assieme al supporto di partiti e sindacati si sono espressi a sostegno delle petizioni in favore della donna.

In questi giorni la svolta: secondo quanto dichiarato dal suo avvocato, prima di Natale la mamma potrebbe ottenere la libertà condizionale.